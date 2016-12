Premier League´i 17. vooru avas liiga liider Chelsea, kes teenis võõral väljakul Crystal Palace´i vastu magusa 1:0 võidu.

Antonio Conte hoolealused oli enne tänast võitnud juba 10 mängu järjest ning tänu 11. kasvatasid nad liigatabelis vahe jälitajatega juba üheksale punktile.

Kui kohtumise avapoolaeg kulges suures osas võrdselt, siis vahetult enne pausile minekut said külalised oma tahtmise. Kastis magati maha Diego Costa, kes pärast eelmist kahvatut hooaega on sel aastal hullumeelses hoos. Hispaanlasele oli see juba 13 väravaks, millega on ta ka Inglismaa kõrgliiga resultatiivseim.

Teisel poolajal rohkem sihile ei jõutud ning Chelsea teenis kolmanda 1:0 võidu järjest. Pärast 24. septembri 0:3 kaotust Arsenalile on Conte hoolealused võitnud Premier League´s 11 mängu järjest, olles lasknud endale lüüa vaid kaks väravat. Sellise võimsa seeriaga korrati ka klubirekordit.

Tänase võiduga kasvatati vähemalt mõneks ajaks edu Arsenali ja Liverpooli ees üheksale silmale, kui kogutud on 43 punkti.