Konstantin Vassiljevi koduklubi Jagiellonia pidi Poola kõrgliiga 20. vooru kohtumises koduväljakul tunnistama Plocki 2:1 paremust.

Pärast väravateta avapoolaega õnnestus vaheajalt tulles külalistel kiiresti juhtima minna. 58. minutil tõi Fjodor Cernichi värav tabloole viigi, kuid esimesel lisaminutil tuli Jagiellonial ka teine pall väravast välja noppida. Kuigi statistiliselt oli kodumeeskond selgeks üritavamaks pooleks, siis pärast kolme mängulist võiduseeriat tuli punktidest suu puhtaks pühkida.

Nädala alguses vahetusest sekkunud ja meeskonna võidule vedanud Vassiljev sai seekord kirja 90 minutit.

Jagiellonia säilitas siiski tabeli esikoha, kui mõned tunnid varem teenis samadel punktidel olev Gdansk samuti kaotuse. Nimelt tuli tunnistada Ken Kallaste koduklubi Kielce 2:0 paremust. Eesti koondise äärekaitsja seekord meeskonda ei kuulunud.

Pärast 20. mänguvooru on Vassiljevi kodumeeskond kirja saanud 39 silma. Tänane vaste Plock on tabelis 24 punktiga alles 10. Kallaste ja Kielce on 26 punktiga seitsmendal real.