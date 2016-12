LASKESUUSATAMINE

Naiste laskesuusatamise MK-sarja tiitlikaitsja Gabriela Koukalova pani kodusele Nove Mesto etapile väärika punkti, kui võitis tänase 12,5 km ühisstardist sõidu ning ajas raja äärde kogunenud enam kui 30 000 fänni täiesti ekstaasi.