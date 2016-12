Ragnar Klavani kindel esitus kolmapäeva õhtul Middlesbrough vastu pööras nii mõnegi pea ning Liverpooli legend Ray Houghton avaldas eestlasele tugevat toetust.

Vigastatud Joel Matipi eest algkoosseisus platsile jooksnud 31-aastane Eesti jalgpallikoondise kapten mängis kindlalt ning aitas Liverpooli harva võiduni, kus vastastel ei lastud skoorida. Klavan sai palju kiita ning üheks oli Liverpooli legend Ray Houghton.

"Minu arvates oli Klavan suurepärane ja jätaksin ta isiklikult meeskonda," ütles LFC TV-le aastatel 1987-1992 klubis mänginud Houghton, kes lõi Liverpooli särgis 153 kohtumisega 28 väravat.

"Arvan, et tema ja (Dejan - toim.) Lovren täienddavad teineteist - üks on parema-, teine vasakujalgne. Huvitav on näha, mida peatreener järgmistes kohtumistes teeb," lõpetas Houghton oma mõtte.

Liverpool kohtub juba esmaspäeval derbikohtumises Evertoniga.