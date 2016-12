Kolmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton on siiani pahane oma tiimi käitumise peale lõppenud hooaja viimasel etapil ning tunnistas, et probleem pole veel lahenenud.

Briti ja tiimi bossi Toto Wolffi vahele löödi kild Abu Dhabi GP-l, kui sõitu juhtinud Hamiltonile öeldi, et ta peaks kiiremini sõitma, mitte aeglustama ja ootama ning lootma, et konkurendid jõuaksid järgi ja mööduksid Nico Rosbergist, kes oli võitmas oma esimest MM-tiitlit.

Hamilton võttis küll etapivõidu, ent kaotas neljanda tiiltli sakslasest tiimikaaslasele viie punktiga ning hiljuti antud intervjuus avaldas Hamilton pahameelt Mercedese käitumise üle.

"See oli aasta ebamugavamaid situatsioone. Pärast raadioside ülekuulamist tundsin, et need inimesed, kes minuga rääkisid, ei näidanud minu vastu üles mingit lugupidamist. Kindlasti ei osanud seda oodata nendelt inimestelt, kes juhivad nii mitmeid inimesi. Kas probleem on praeguseks lahendatud? Ei ole," rääkis Hamilton.

Briti väljaane Daily Mail väidab, et Hamilton väldib Mercedese bossi Toto Wolffi võimalikult palju, samas kui meeskond üritab briti ees vabandada. Wolff võttis avalikult tagasi "anarhia" kommentaari ning ütles, et meeskond eksis, kui käskis britil kiiremini sõita.