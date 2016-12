Naiste laskesuusatamise MK-sarja tiitlikaitsja Gabriela Koukalova pani kodusele Nove Mesto etapile väärika punkti, kui võitis tänase 12,5 km ühisstardist sõidu ning ajas raja äärde kogunenud enam kui 30 000 fänni täiesti ekstaasi.

It's a win for @KoukalovaGabi and it's a win for 35k fans #nm16 pic.twitter.com/Zu8vkH7cnU

Nelja tiiru peale ühe möödalasu teinud Koukalova jõudis finišisirgele piisava varuga, et kogu nädalavahetuse suurepärase melu eest hoolitsenud publikut tänada ja neile õhusuudlusi saata. Rahvas sai sellest mõistagi vaid indu juurde.

Every girl being very happy for Gabi for a super win in front of home crowd #nm16 pic.twitter.com/U4PM1uiIAl