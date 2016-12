Täna Pärnus toimunud Eesti Korvpalliliidu üldkogu valis üsna veenvalt alaliidu presidendiks Jaak Salumetsa. Vastaskandidaati teatavasti ei olnud, kuid kokku oli endisel tippmängijal ja –treeneril vaja saada lihthäälteenamus ehk üle poolte kohal olnud EKLi liikmete toetusest.

See ka aset leidis. 67-st EKLi liikmest oli Pärnus Estonia spaahotellis kohal 54 ja neist 46 andis oma poolthääle Jaak Salumetsale.

„Tänan mulle osutatud usalduse eest kõiki toetajaid,“ sõnas värske president Jaak Salumets pressiteate vahendusel. „Töö presidendina algas mul sisuliselt juba novembri alguseks ning tänaseks on läbi sõidetud enamus regioone. Töö „põllul“ – see on ju korvpalliliidu igapäevaelu MTÜ A ja O, niisamuti nagu noored. Tean, millised raskused ja mured mind ootavad, aga nende ees ma tagasi ei põrku.“

Eelmine korvpalliliidu president, nüüdne peaminister Jüri Ratas lausus: „Palju jõudu Jaak Salumetsale ja tema meeskonnale. Ma tänan nende nelja aasta eest kõiki teid, selle emotsiooni eest ja panuse osas. Aitäh ja kummardus. Mina Jaak Salumetsale õpetussõnu kaasa ei anna, usun temasse ja usun tema meeskonda. Viimast korda on mul see õigus kasutada sõnasid, mis iseloomustavad minu jaoks kõige armsamat spordiala – korvpalli. See on MEIE MÄNG!“

EKLi uued juhatuse liikmed on Aivo Adamson, Aare Halliko, Kalle Klandorf ja Martin Müürsepp.