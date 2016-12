Kolm nädalat tagasi alanud laskesuusahooaega on seni täielikult valitsenud viie eelmise MK-sarja üldvõitja Martin Fourcade, kes kümnest osaletud võistlusest võitnud üheksa (sealhulgas kaks teatesõitu).

Ainsana jäi Fourcade võiduta Östersundi 12,5 km jälitussõidus, mille ta lõpetas kolmandana. 28aastane prantslane võttis üliedukad viimased nädalad kokku üheainsa säutsuga. Geniaalne, või mis?

How to summarize the last month

✈️❄️🎿🎯🏆🏆🏆🎖🏆🏆🏆🏆🏆🏆😍✈️👨‍👩‍👧🎄



🙏🏻