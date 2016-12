Tartu Ülikooli meeskond tabas esimesel veerandajal 19 viskest kõigest 2 (kahesed 15/2, kolmesed 4/0), kolm silma lisandus vabavisetest ning nõnda saadi kümne minutiga kokku kõigest 7 punkti, vastane aga kolm korda rohkem. Teisel veerandil "paranes" tartlaste visketabavus nii palju, et poolajaks oli 35 katsest sopsanud 7 ehk tubli viiendik. Kolmandal veerandil koguti juba sama palju punkte kui terve esimese poolajaga.

3. Kas kevadel on lootust näha ägedat meistriliiga finaali?

Ikka on. Kalev on sel hooajal mitmel korral asunud tartlaste vastu paarikümne punktiga juhtima, kuid tagaajajad on suutnud järele tulla. Hooaja esimese mängu taaralinlased mäletatavasti lõpuks ka võitsid. Kevadise lõppvaatuse käiku pole keset hooaega kuidagi olnud võimalik ennustada. Tõsi, paberil on Kalevil jõudu rohkem, lisaks saab nende koostöö Cedric Simmonsiga ainult paremaks minna.

4. Kes olid paremad mängijad?

Demonte Harper ja Mandell Thomas. Kalevi mängujuht ja liider on mõnelgi korral saanud kõrvalt kriitikat, kuid täna tajus ta üsna hästi, kas võtta mäng enda peale või jagada pall kaaslastele. Just tema aitas teisel veerandil käristada vahe rohkem kui paarikümnele silmale ehk vastase elu väga raskeks teha. Lõpuks kogus Harper 16 punkti, 9 lauapalli ja 5 korvisöötu.

Tartust polnud esimese poolaja põhjal kedagi välja tõsta, kuid pärast suurt vaheaega näitas Thomas, et tema nii kergelt kaotada ei taha ja aitas oma hingestatud tegevusega omad vastasele lähemale. Temalt 19 silma.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kalevi mäng meenutas esimese 18 minuti jooksul ilmselt päris palju sellest, kuhu treenerid Varrak-Müürsepp-Reinbok tahavad jõuda. Päris sageli sunniti vastane raskele viskele, need ei tabanud ning pärast seda hakkas vastaste käsi juba ka vabamatel visetel värisema. Ent kui keskendatus kaotati, siis järgneva 22 minuti eest saavad mehed juhendajatelt kõva peapesu.

Tartul seevastu pole peale võitluslikkuse mängulõiku, mis EI vajaks parandamist. Sest järele jõuti mitte niivõrd enda oluliselt paranenud tegevuse, kui Kalevi keskenduse kadumise ja hooletuse tulemusena.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Avaldame esimesel võimalusel asjaosaliste kommentaarid!

7. Mis saab edasi?

Kalev peab järgmise kohtumise neljapäeval, 22. detsembril, kui Ühisliigas võetakse vastu tolle sarja üks soosikuid BC Himki, kes täna jäi võõrsil 79:95 alla Moskva CSKA-le.