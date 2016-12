Manchester City pööras Inglismaa kõrgliiga 17. voorus Arsenali vastu 0:1 kaotusseisu 2:1 võiduks. Kaotajate peatreener Arsene Wenger kui ka fännid on veendunud, et City väravad poleks tohtinud lugeda.

"Muidugi olen pettunud," sõnas Wenger BBCle. "Mängisime väga hea esimese poolaja, aga meile tehti külma. Meile löödi täna kaks suluseisuväravat, seda on raske aktsepteerida."

Kuvatõmmis esimese City värava sööduhetkest:

