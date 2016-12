"Meil on omadus see aasta, et kukume mingi hetked kokku ja ma polegi otsest põhjust veel välja nuputanud," sõnas Kalevi loots.

Alar Varrak tunnistas pärast karikavõitu, et vaatamata Tartu alistamisele jagub meeskonnas jätkuvalt probleeme.

"Aga teine poolaeg natukene annad järgi, ega Tartu oluliselt midagi ei muutnud, kuid panid meile 23 punkti. Siis said nad kindluse kätte ja oli raske," selgitas Varrak teise poolaja hoo raugemist.

"Võin tuua juba sellest hooajast umbes 10 näidet, kuidas samamoodi on läinud, et suudame teha väga halva viie minutilise perioodi. Nagu näiteks ka Tallinna Kalevi vastu teisipäeval."

Peatreener usub, et probleem võib peituda tagameeste rotatsioonis. "Pole väga kerge hoida kuut-seitset tagameest õnnelikuna mänguaja suhtes. See pole teps mitte lihtne ja on minu jaoks ka uudne olukord.

Samamoodi ka mängijate jaoks. See mõjub kindlasti ka rütmile ka, kui üritad kõiki mängitada ja õnnelikuna hoida. Samas kui need mehed meil on, siis pean neid mängitama."

Teistest ehk veidi rohkem usaldust on teeninud karikavõistluste parimaks valitud Demonte Harper. "Harper suudab igal õhtul oma ikkagi ära teha: 15-20 punkti, aga teised ei ole uue rolliga kuidagi harjunud.

Olukord on selline, et keegi peale tema pole suutnud teist mängijat üle mängida - näiteks Veideman Dorbekut, Arbet Ljutõtšit või vastupidi. Harper pingutab vahepeal üle, aga talle on ka luba antud treeneri poolt, ta võib mõne raske viske võtta."

Täna sai näha väljakul korraga madistamas ka kahte tsentrit Mickell Gladness ja Cedric Simmons. Varraku sõnul oli see pärast Erik Keeduse haigestumist hea koht kahte pikka proovida.