Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves avaldas täna õhtul sotsiaalmeedias, et tänavu on tal jõuluvanale vaid üks soov: et hüppemäel oleks hea tunne.

20aastase Ilvese soov on asjakohane, sest nii täna kui ka eile ebaõnnestus ta Ramsau MK-etapil just hüppemäel, mistõttu ei õnnestunud tal 10 km suusarajal enam punktide eest heidelda.