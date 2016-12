BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond mängis karikafinaalis 18 praktiliselt ideaalset minutit, kuid andis seejärel mänguniidid käest ja võitis vaid 71:66.

"Muutusime nii kaitses kui ka rünnakul passiivseks," põhjendas äravajumist kapten Gregor Arbet. "Kõigis viimastes mängudes on olnud sellised perioodid, kus mäng käest läheb. Läksime teist poolaega pehmemalt mängima ja peame sellest probleemist kindlasti lahti saama. Alguses olime agressiivsed, saime kaitse pidama, koos sellega rünnaku jooksma ja lihtsamaid korve."

Arbet lisas, et mõne nädala eest liitunud Cedric Simmons on korvi all hea ja väga vajalik lisajõud, aga kõigi kaaslastega pole ta "100 protsenti ühele lainele" veel jõudnud.