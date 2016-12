Avapoolajal tabasid tartlased viskeid väljakult 35/7, mis tegi protsendiks vaid 20. Taltsi sõnutsi sellist asja kuidagi juhtuda ei tohiks. "Ütleme nii, et olid isegi vabad visked, aga panime mööda. Sellist asja ei saagi konkreetselt seletada kuidagi - närvilisus või ma ei kujuta ette.

"Ei saa öelda, et lõpp hea, kõik hea aga teisel poolajal suutsime juba natuke mängu ka näidata," võttis 33aastane keskmängija kohtumise kokku. "Tegelikult oleks pidanud juba mängu algusest nii olema, aga juba teist korda astume samasse auku."

Tartu meeskonna raudvara Janar Talts tõdes pärast kaotatud karikafinaali, et Kalev/Cramole allajäämine oli kindlasti valus, kuid leidus ka positiivset.

Teisel poolajal pealik ütles ka, et visake edasi ja ega polegi midagi teha - tuleb visata. Võtsime minut minuti haaval ja lõpuks hakkasime lähemale jõudma, aga ikkagi mitte piisavalt lähedale."

Samuti ei salga Talts, et heal tasemel mänge on Tartul tänavu vähe ning agressiivne Kalev/Cramo võis ehk alguses veidi neid ehmatada. "Meie mängime ainult Eesti liigat praegu, see pole mingi vabandus, aga Kalev saab häid tugevaid mänge.

Nad on kindlasti veidi rohkem karastunud sellised kohtumisi pidama. Meie väga tihti ei saa neid hetkel. Aga see pole mingi vabandus, oleksime võinud selle arvelt värskemad olla."

Eesti koondislane tunnistab, et täna tuldi siiski kindlasti võidu järgi, sest võistlussarju, kus tiitlit püüda, tänavu palju pole. "Karikas oli meile hetkel tähtis eesmärk, aga kahjuks jäi see täitmata. Siiski usun, et sellest nädalavahetust saab nii mõndagi head kaasa võtta.