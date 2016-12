Nii Kätlin Sepp kui ka Martin Liivamägi on öelnud, et tänavune aasta võib neile tippspordis viimaseks jääda. Laupäeval püstitasid mõlemad Tallinnas Eesti lühirajaujumise meistrivõistlustel Eesti rekordi. Kas see oli kuldne punkt karjäärile?

Kui Sepp suve lõpus hooajaks valmistuma hakkas, lubas ta sihikule võtta Eesti 100 m seliliujumise rekordi. Üleeile läbis ta distantsi 1.00,49ga ja kärpis oma senisest tippmargist seitse sajandikku.

Kui keeruline oli teekond, mis tuli rekordi alistamiseks läbida? "Ei olnud üldse keeruline," kinnitab 24aastane sportlane. Ja analüüsib täistabamusega lõppenud etteastet: "Olen rahul, aga mitte täitsa! Paar asja jätsid hinge kripeldama. Algus oli aeglane ja lõpus jäin kinni. Aga kui alustanuksin kiiremini, olnuks lõpp võib-olla veel aeglasem."

Väike mõtlemispaus