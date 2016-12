Tartu Ülikooli korvpallimeeskond tabas karikafinaalis BC Kalev/Cramoga esimesel poolajal 35 viskest vaid 7 ja võitles lõpuni, kuid päris järele ei jõudnud.

"Esimene poolaeg oli valus," pidi kaotajate loots Gert Kullamäe tõdema. "Kui nii palju mööda viskame, on kaks võimalust: kas kartsime visata või olime ebakindlad. Kui tahame Kaleviga sammu pidama, peame nende vastu paremini tabama mitte ainult 20, vaid kõik 40 minutit."

Teisel poolajal leidis Kullamäe abi maa-ala kaitsest. "Teadsin juba enne mängu, et kasutame seda kaitseviisi. Kalevi tänavuse hooaja koosseisu vastu saab sellega üllatada. See töötas seisuni 56:51, kuid siis Ljutõtši nurgast tabatud kolmene oli otsustava saatusega." Tartlaste juhendaja oli rahul, et vähemalt ei kukutud päris ära ning teisel poolajal suudeti mängu tagasi tulla.

Liiati ei saanud meeskonda sisuliselt aidata Gert Dorbek, kes tegi laupäevases poolfinaalis jalale liiga, sai täna süsti ja ütles, et proovib mängida, kuid proovimine piirdus viie minutiga.