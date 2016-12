Möödunud nädalal potsatas Eesti sporditoimetuste postkasti ühe kihlveoettevõtte pressiteade, kus seisis: "Aasta meessportlase kategoorias on põhisoosikuks Inglismaa jalgpalliklubi Liverpooli kaitsja Ragnar Klavan."

Minu silmad läksid teate peale suureks: isegi Õhtulehe sporditoimetuses on inimesi, kes peavad vääralt Klavanit 27. detsembril Nordea kontserdimajas väljajagatava Kristjani vääriliseks, aga et vutimees on lausa favoriit, on raske uskuda.

Eesti Spordiajakirjanike Selts on alaliitude ning rahva kõrval üks kolmest instantsist, mille häälte kokkuliitmisel aasta sportlaste nominent selgub. Tänavu on tehtud õige otsus, et kõigi hääletavate ajakirjanike ankeedid avalikustatakse seltsi Facebooki kontol ja iga huviline saab vaadata, kes kuidas hääletas.