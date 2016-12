Kuigi autoralli MM-sari teeb tuleval hooajal suure arenguhüppe, on 2016. aasta WRC auto omamine siiski rallimaailmas kõva sõna. Kus Georg Gross oma uue sõiduriistaga võistelda kavatseb?

"Nii paljudel Eesti rallidel, kui töö kõrvalt on võimalik. Esimesel etapil (13.-14 jaanuaril Aluksne ralli Lätis - toim) kindlasti mitte, sest selleks ajaks asju valmis ei jõua. Proovime sõita ka Läti MV etappidel, võib-olla Leedus ja Soomes," räägib 2013. aasta Eesti meister.

2016. aasta WRC autodega võistlejatele luuakse eraldi arvestus ka MM-sarjas ja Eesti pilootidele on Poola ja Soome etapid teada, tuntud ning ahvatlevad. "Ei saa välistada," tõdeb Gross, et teda võib tulevikus ka MM-rallidel kohata. "Aga kindlasti mitte 2017 – siis on asjad veel liiga toored."