Käes on detsembri eelviimane nädal ning jõulud ees juba terendavad, aga see ei tähenda, et spordimaailmas midagi ei toimuks. Tänase päeva tippsündmus on vaieldamatult Ragnar Klavani ja Liverpooli Meyerside'i derbi Evertoniga ning võib loota, et Eesti jalgpallikoondise kapten pääseb taas algrivistusse. Kohtumine algab aga alles kell 22, seniks püsige lainel, et saada teada kõigest olulisest, mis täna spordis toimub.