Kuigi FIFA ütles, et pole embleemide kandmist keelanud, rõhutati, et reeglite kohaselt ei tohi särkidel olla ühtegi poliitilist seisukohta. Rahvusvahelise alaliidu hoiatusest hoolimata kandsid inglased ja šotlased käelinti, millel oli punane moon ning Walesi ja Põhja-Iirimaa koondiste mängude ajal võis väljakul või selle ääres näha FIFA jaoks midagi ebasobivat.

FIFA distsplinaarkomitee esimees Claudio Sulser seletas, et austab mälestamist, kuid rõhutas, et reeglid peavad kehtima kõikidele alaliitudele. "Mingi poliitilise või religioosse sümboli näitamine on rangelt keelatud. Väljakul ja staadionil on ruumi ainult spordile, mitte millelegi muule."