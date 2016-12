Sellepärast oleks paslik heita pilk tagasi ajalukku ning vaadata, kuidas varasemad treenerid on esimesel korral nendest lahingutest väljunud. Etteruttavalt võib öelda, et midagi lihtsat Goodison Parkil kunagi ees ei oota.

Täna lõpetab Premier League´i 17. vooru üks Inglismaa tuliseimaid derbimänge, kui vastamisi lähevad Everton ja Liverpool. Punase meeskonna peatreenerile Jürgen Kloppile on see esimeseks korraks, kui tuleb sinistele vastu astuda võõrsil.

Punased suutsid küll korra Mo Johnstoni värava abil 0:1 kaotusseisust välja tulla, kuid pikema õlekõrre tõmbasid ikkagi võõrustajad. Huvitaval kombel lõi Evertoni võiduvärava endine Liverpooli mees Peter Beardsley, kes hooaeg varem pooli vahetas.

1994, 21. november, Roy Evans - Everton 2:0 Liverpool

Liverpooli legendil ei õnnestunud esimene võõrsil peetud derbikohtumine sugugi, kui vastu tuli võtta kindel kaotus. Pärast 0:0 viigiga lõppenud avapoolaega kindlustasid Duncan Fergusoni ja Paul Rideouti väravad sinisele poolele 2:0 võidu.

Roy Evans keskel. (Twitter)

2000, 21. aprill, Gerard Houllier - Everton 0:0 Liverpool

Tegelikult oli Houllier juba varem korra Goodison Parkil käinud, kui peatreeneri kohta jagati Roy Evansiga. Kuid oma soolodebüüdil ei õnnestunud prantslasel viigipunktist enamat välja võidelda.

Gerard Houllier. (DARREN STAPLES)

Tegelikult polnud tulemus sugugi halb, sest esimeses Merseyside´i derbis Liverpooli koduväljakul Anfieldil tuli tunnistada Evertoni paremust. Väravateta viigiga lõppenud kohtumist jääb aga meenutama üks skandaalsemaid hetki vastasseisu ajaloos. Nimelt õnnestus kodumeeskonnal pall veel pealtnäha viimastel hetkedel väravasse toimetada, kuid kõigi suureks üllatuseks oli kohtunik lõpuvile juba andnud.

2004, 24. detsember, Rafael Benitez - Everton 1:0 Liverpool

Evertonile külla sõitmine pole kunagi kergete killast. Nii ka samal hooajal Liverpooli Meistrite liiga võitjaks tüürinud Rafa Benitezi jaoks.

Rafael Benitez. (JEAN-PAUL PELISSIER)

Punased läksid mängule vastu kohtumiselt, mis nad Meistrite liigas järgmisesse ringi viis. Pärast head emotsiooni ei suudetud end koduliigaks koguda ning tasuks kaotus derbimängus. Märkimisväärne oli ka see, et Liverpool langes sellega tabelis seitsmendaks, jäädes teist positsiooni hoidvast Evertonist maha 12 silmaga.

2010, 17. oktoober, Roy Hodgson - Everton 2:0 Liverpool

Roy Hodgsoni Goodison Parki debüüti meenutatakse siiani kui ühte hullemat esitust, mida Liverpool derbikohtumises näidanud on. Sügisesel õhtul mängis David Moyes selgelt kogenud inglase üle. 2:0 võidu kindlustasid Evertonile Tim Cahilli ja Mikel Arteta tabamused.

Roy Hodgson. (PHIL NOBLE)

2011, 1. oktoober, Kenny Dalglish - Everton 0:2 Liverpool

Nii uskumatu kui see pole, siis on Dalglish ainuke, kes lähiajaloos suutnud Liverpooli oma debüüdil Goodison Parkil võidule juhtida.

Kenny Dalglish. (DARREN STAPLES)

Punaste elu tegi lihtsamaks Everton ise, kui pärast Jack Rodwelli punast kaarti avapoolajal tuli jätkata kümnekesi. Kuigi Dirk Kuyt eksis ka penaltil, siis Liverpooli ründejõud tõid kindla võidu koju. Kokku üle 60 miljoni euro eest meeskonda toodud Luis Suarez ja Andy Carroll said mõlemad kirja ühe tabamuse.

2012, 28. oktoober, Brendan Rodgers - Everton 2:2 Liverpool

Rodgersi esmakülastus Liverpooliga Goodison Parkile tõi siiani ühe värvikaima Merseyside´i derbi, kui suudeti maha mängida kaheväravaline eduseis.

Punastel õnnestus tänu Suareze tabamustele juhtima minna, kui enne kohtumist oli Evertoni peatreener Moyes uruguailast teravalt kritiseerinud. Tuline avapoolaeg lõppes siiski 2:2 viigiga, kui seisu tasakaalustasid Steven Naismithi ja Leon Osmani väravad.

Brendan Rodgers. (Phil Noble)

Teine poolaeg samasugust tulevärki ei toonud, kuni viimaste sekunditeni. Üleminutitel õnnestus Suarezel pall veelkord väravasse toimetada, kuid kohtunik määras suluseisu. Hiljem kordust vaadates selgus, et õigusemõistja eksis.

2016, 19. detsember, Jürgen Klopp - Everton ?:? Liverpool

Kui varasemad Merseyside´i derbid pole ehk Eesti publikule üleliia intrigeerivad olnud, siis nüüd on lood muutunud. Lisaks sellele, et Klopp on muhe mees, püsib ka lootus näha väljakul meie meest Ragnar Klavanit, kellele on see samuti esimeseks korraks Goodison Parki külastada.