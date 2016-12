Lõplikult on paika loksunud 26. detsembril toimuva Legendide Lahingus ehk Marek Doronini lahkumismängus väljakule jooksvate meeskondade koosseisud.

Teisel jõulupühal võtavad omavahel Tartu Ülikooli spordihoones mõõtu legendaarne Delta ja Rocki tähtedest koosnev võistkond.

TÜ/DELTA koosseis:

Jaanus Liivak, Toomas Liivak, Toomas Kandimaa, Tarmo Kikerpill, Andrus Renter, Veljo Vares, Aigar Kristovald, Marek Doronin, Marti Lasn ja Indrek Visnapuu.



Rock Allstars koosseis:

Kristo Saage, Heiko Rannula, Kristo Aab, Anti Vasar, Janar Talts, Augenijus Vaskys, Asko Paade, Martin Viiask, Gert Kullamäe, Valmo Kriisa, Vallo Allingu, Silver Lepik.



Deltat juhendavad meeskonna vastavalt 2000. ning 2001. aastal meistriks viinud Teet Laur ja Jüri Neissaar. Rocki meeskonna treeneritepingilt leiab Üllar Kerde ja Paavo Russaku. Füsiotena on platsis Peeter Nigol ja Martin Vahimets, meeskondade mänedžeri rolli täidavad Tõnu Rüütel ja Meelis Pastak.



Mängu vilistavad kohtunikudki pole juhuslikud. Üheks neist on Rain Peerandi, kes pallis mõned head aastad tagasi TÜ/Rockis ning on tänaseks Euroliiga kohtunik. Kusjuures alustas ta oma korvpalluriteed Marek Doroniniga samas treeninggrupis. Teisena hoiab mängijatel silma peal 2000. aastal finaali vilistanud legendaarne Mati Proos, kes täna töötab komissarina ja juhib kohtunikeklubi VILE tegevust.



Lisaks tavapärasele korvpallimängule saavad kummagi meeskonna mängijad oma punktiskoori kasvatada nii kolmepunktiviske kui pealtpanekuvõistlusel, kus viimasel tulevad meeskonda proovile panema tänased esindusmeeskonna mängijad ja õhulendurid Janari Jõesaar ning Mandell Thomas.



Omaette võistlusest ei pääse ka meeskondade mänedžerid ning loomulikult ei saa vahele jätta ka legendaarset Snickersi viset. Tegu on keskjooneviske võistlusega, milles lahingupäeval enne kuus viset tabanud võistkond kastitäie šokolaadiga koju minna saab.



Lisaks on kavas veel mitmesuguseid suuremaid ja väiksemaid üllatusi, nii et saali tasub end päris kindlasti sättida kõigil.