Eile peeti Pärnus korvpalli karikavõistluste medalimängud, kuid lisaks põnevatele lahingutele õnnestus Õhtulehel fotodele jäädvustada ka suuresti tänu sotsiaalmeediale kuulsust kogunud kohaliku meeskonna tantsutüdrukud.

Nimelt on Pärnu kossumeeskonna hingeelu kajastamise Facebooki "Korvpalli" kommuunis enda õlule võtnud Eesti üks edukamaid mälumängureid Jaan Allik. Kui kodulinna mängumehed saavad vaheldumisi nii piitsa kui präänikut, siis kohalikes tantsutüdrukutes enamasti pettuma ei pea.

"All Starz on endiselt nauditav! Ükskõik mis neil parasjagu seljas poleks! Usutavasti oleks nad nauditavad ka alasti tantsides aga see selleks," andis Allik pärast eilset pronksimängu neiudele kiitva hinnangu.

Igatahes ei saa kogenud mälumängurile sugugi vastu vaielda, sest suvepealinna korvpallisatsi tantsutüdrukud on tõepoolest suurepärased.

(Toomas Tatar)