Äsja maailmameistriks kroonitud Nico Rosberg otsustas karjäärile joone alla tõmmata nii hilja, et Mercedesel on küll välja pakkuda istekoht F1 sarja kiireimas autos, ent kõik vähegi seda positsiooni väärivad piloodid on juba endale töökoha leidnud.

Võrdlused kahe autospordi tippsarja vahel pole kohatud, sest mõlemas lõi kaardid tõsiselt sassi ootamatu loobumisotsus. Kui rallis tähendas Volkswageni tiimi ootamatu eemalejäämine, et sõitjateturule tekkis hüvade pilootide üleküllus, siis vormelimaailma olukord on risti vastupidine.

Mercedese tiimibossil Toto Wolffil olid järsku käed-jalad tööd täis. Ühelt poolt pidi ta kustutama viimasel etapil tekkinud emotsioonilise tulekahju, kui Lewis Hamiltonil kästi individuaalse meistritiitli jahile eelistada etapivõidu kindlustamist, mis kolmekordse maailmameistri vihaseks ajas.

Teisalt pidi ta leidma tiimi aga uue piloodi. Ja mitte lihtsalt kohatäitja, vaid mehe, kes suudaks ka reaalselt Hamiltonile etapivõitude ja MM-tiitli nimel konkurentsi pakkuda. Peamine põhjus, miks praegu F1-sari fänne nõnda haigutama ei pane kui Michael Schumacheri või Sebastian Vetteli võimuaastatel, on ju tõik, et sarja valitsevas meeskonnas on sõitnud kaks enam-vähem võrdsel tasemel sõitjat, kelle omavahelised kraaklemised pakuvad mingitki meelelahutust.

Meeskonna enda noorsõitja Pascal Wehrlein, kes veetis möödunud aasta Manori roolis ja teenis Austrias 10. koha eest isegi ühe MM-punkti, langes Wolffi radarilt üsna varakult. Kõige loogilisemad valikud olnuks kaks kogenud pilooti, kes selle hooajaga erru läksid – Jenson Button ja Felipe Massa. Legendidele saanuks pakkuda plaastrina aasast lepingut ja Rosbergi lahkumisest tekkinud haav korralikult kinni õmmelda ülejärgmise hooaja eel.

Alonso "Ei!"

Ent Buttonit seob tegelikult McLareniga kehtiv leping veel 2018. aasta lõpuni ning Massa jäi juba eelmisel aastal stabiilselt alla tiimikaaslasele Valtteri Bottassele.

Wolffi jaht jätkus – meediaga suheldes mainis ta mokaotsast huvi Fernando Alonso teenete vastu, ent hispaanlane vastas kähku, et tema McLarenist ei lahku. Ilmselt ei olnud Mercedese boss ajaloole mõeldes ka liialt pettunud – mängisid ju Hamilton ning Alonso 2007 aastal McLarenis kakeldes kindlana näinud individuaalse meistritiitli lõpuks sülle Kimi Räikkönenile.

Nõnda jäigi lõpuks Wolffi sihikule üks mees – Bottas, kelle Williamsilt välja ostmine ei näinud ülemäära keeruka ülesandena. Esiteks alustab soomlane viieaastase lepingu viimast aastat ja teiseks kasutab Williams Mercedese mootoreid ehk Saksa tiim saab pakkuda kolleegidele nende esisõitja ülenapsamise eest jõuallikatele soodushinda.

Esimese vastavasisulise pakkumise Mercedes juba ka tegi, kus lisas mootorisoodustusele ka Wehrleini sõidutamise õiguse. Selle lükkas Williams aga tagasi. Motorsport Monday ajakirjanik Joe Saward spekuleerib, et liigutuse taga on proosaline põhjus: meeskonna teiseks piloodiks palgati 18aastane kollanokk Lance Stroll ning ohtralt reklaamiraha kaasa toova noormehe lepingus võib olla punkt, mis nõuab ta kõrvale kogenumat sõitjat.

Seda mitte põhjusel, et kanadalasel oleks vaja kogenumat õpetajat, vaid et noor poiss ei jääks häbisse – kuigi Wehrleinil on kogemustekaukas juba üks F1-hooaeg, on tegu siiski noorsportlasega ning temale allajäämine oleks Strolli jaoks palju valusam kui nimekast veteranist aeglasemaks osutumine.

Seega on tiimiboss Claire Williams Mercedesele saatnud selge signaali: "Me lubaksime Valtteril lahkuda juhul, kui talle leidub kogenud ja vastuvõetav asendus. Näiteks keegi Felipe Massa tüüpi sõitja." Ilmselt pole Williamsi esimeseks valikuks mitte "keegi tüüpi sõitja" vaid konkreetselt tänavu tiimi esindanud Massa, kes peab praegu igal juhul lühikesest pensionipõlvest viimast võtma, enne kui ta vormelitsirkusesse tagasi tõmmatakse.