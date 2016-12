Cincinnati Bengalsi Ameerika jalgpalli meeskond kaotas pühapäeva õhtul printsipiaalses kohtumises 20:24 Pittsburgh Steelersile. Kui juba varem olid meeskonna šansid play-offi pääseda pigem teoreetilist laadi, siis selle kaotusega vajutati oma saatusele viimne pitser.

Allajäämise tegi seda mannetumaks, et veel kümme sekundit enne avapoolaja lõppu olid Bengalsi edunumbrid mängus 20:6. Vaheajavile eel sai Steelers aga tabloole kolm lisasilma ning teine poolaeg kuulus juba 15:0 spurdiga jäägitult neile.

Bengalsi kaotuse põhjus peitus mannetus ründemängus ning kaitsjad, sealjuures äsja isaks saanud Margus Hunt, said oma tööga paremini hakkama. Eestlase arvele jäi lõpuks 25 osaletud kaitseolukorda (33 protsenti) ning neis kolm palliga vastase mahatõmbamist.

Bengalsi tänavune hooaeg kuulub aga mahakandmisele – 14 mängust on võidetud vaid viis, kaotatud kaheksa ja viigistatud üks. Hooaja lõpuni on veel kaks matši ning vahe divisjoni juhtiva Steelersiga pärast pühapäevast prohmakat neli võidupunkti ehk play-offi pääs on matemaatiliselt võimatu.

See tähendab, et esimest korda Hundi nelja-aastase NFLi karjääri jooksul lõppeb tema hooaeg juba detsembrikuus. Ühtlasi saab pärast kahte viimast liigamatši otsa ka eestlase leping Bengalsiga. Kas Hunt jätkab Cincinnatis või leiab ta endale uue töökoha, peaks selguma märtsi algul, kui läheb lahti NFLi vabaagentide turg.