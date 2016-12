Tänavuse aasta maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldot näeme igal nädalal mängimas aina kirjumate ja edevamate putsadega. Nüüd tuli välja, et asi polegi vaid edevuses.

Nike´i jalgpallivarustuse osakonna asepresident Max Blau avaldas kummalise põhjuse, miks portugallane näiteks tavaliste musta värvi jalgpallisaabastega mängida ei soovi.

"Igal jalgpalluril on oma lemmik värv ja on teaduslikult tõestatud, et putsade värvus mõjutab mängijat. Kui sa tunned end paremini, siis sa mängid ka paremini. Värvi peamine efekt on anda enesekindlust," sõnas Blau.

"Näiteks Cristiano Ronaldole ei meeldi kanda musti putsasid, sest ta ütleb, et must värv näeb aeglane välja, aga ta tahab olla kiire." Ta lisab, et see muudab ka tema töö tunduvalt raskemaks, et olla vutimehe tasemel.

Blau usub, et tema tööl on sportlaste võitude juures küllaltki oluline roll. "Mõnikord ma ütlen, et olen võitnud mõne Suure Slämmi turniiri, Meistrite liiga ja MM-tiitli. Usun, et olen osakese aupaistest ära teeninud."