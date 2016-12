Inglismaa rahvusringhäälingu ehk BBC ülevaade Evertoni ja Liverpooli jalgpallilahingust ei maini sõnagagi teist liigamängu järjest Liverpooli algrivistusse kuulunud Ragnar Klavanit. Seda hetkeni, mil on aeg välja kuulutada kohtumise parim mängija!

Eks see keskkaitsja töö ole parajalt tänamatu – rüga palju tahad, suurim tänu on ikka see, kui tablool vaatab vastasmeeskonna nime tagant vastu ümmargune null. Nõnda võib kokku võtta ka Klavani karjääri esimese Merseyside’i derbi – tema andis omalt poolt kõik, et Everton väravat ei lööks, sai sellega ka hakkama ning Sadio Mane 94. minuti võiduvärav oli lihtsalt kirsiks Liverpooli tordil.

Erinevalt näiteks Inglismaal mängu üle kandnud telekanalist Sky Sports, pidas BBC mängu parima valimisel Mane kollist olulisemaks Klavani panust Evertoni edusammude pidurdamisel. "Liverpooli kaitseliin vaigistas Evertoni kesktormaja Romeu Lukaku ohu ja seda suuresti tänu Ragnar Klavanile, kes ründajal valvsalt silma peal hoidis," võttis BBC meie mehe soorituse kokku.

Olgu mainitud, et ka Sky Sports paigutas Klavani siiski mängu kolme parima mängija sekka: Mane sooritus sai hinnatud kaheksa punktiga, samas kui Klavan ja Nathaniel Clyne teenisid skooriks seitsmed. Klavani keskkaitsepartneri Dejan Lovreni sooritust hinnatu kuue palli vääriliselt.