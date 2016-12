NBA

Alustame hommikut ookeani taguse NBAga, kus juba igav ei hakka. Russell Westbrookilt taaskord suurepärane esitus, kuid seekord ta meeskona võidule vedada ei suutnud.

Shoutout to Russell Westbrook who put up 46 points, 11 assists, 7 rebounds, & 1 steal in a 110-108 loss to the Hawks. pic.twitter.com/XQAwuJQT1e — NBA SKITS (@NBA_Skits) December 20, 2016

Oma karjääri ühe parima mängu tegi 21aastane Nikola Jokic, kes oli lähedal kolmikduublile. Serblasest keskmängija arvele kogunes 27 punkti, 15 lauapalli ja 9 resultatiivset söötu. Tasuks Denver 117:107 võit Dallase üle.