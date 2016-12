Liverpooli peatreener Jürgen Klopp oli pärast eilset nappi 1:0 võitu Evertoni üle selgelt rahul ning kiitis nii meeskonna iseloomu kui suurepärast kaitsemängu.

"See on loomulikult väga tähtis, aga pole minu jaoks üllatav, sest sellepärast need mehed selles meeskonnas ongi," oli sakslasest lootsi vastus küsimusele, kui tähtis oli enda värava puhtana hoidmine.

"Kui mõni mängija teinekord platsile ei pääse, ei tähenda see seda, et ta oleks kehv jalgpallur. Kõik peavad oma võimaluseks valmis olema ja hetkel on nad seda kahtlemata ka olnud."