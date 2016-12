35aastase rootslase sõnades peitub ilmselt ka suurel määral tõde, sest alles soliidses jalgpallurieas Inglismaa kõrgliigasse jõudes on mees teinud hiilgava alguse. Endine PSG ründaja on Manchester Unitedis 16 mänguga saanud kirja 11 väravat.

"Ainuke asi, mis mind siin üllatab on see, et mäng ei ole kontrolli all. Edasi-tagasi, edasi-tagasi, tempo on väga kõrge - aga nii see mäng käib ja sellega tuleb kehal harjuda. Olen mänginud paljudes erinevates liigades, riikides ja olen alati harjunud," ei näe Ibrahimovic probleemi, miks ta ei peakski Premier League´is hakkama saama.