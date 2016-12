Nimelt istus hoorajal üks noormees teisele sülle, et sooritada tandemhüpe. Treeningut filminud treener jõudis veel enne poiste ette võtmist karjuda: "Ei, ei, ei, see ei lõppe hästi." Päris ootuspärast tulemust hüpe ilmselt ei andnud, aga vähemalt jäid kõik terveks.

Noormehele pole see esimeseks korraks hüppemäel hullusi teha. Sarnaselt on ta tornist alla tulnud ka kokku viie mehega. Samuti on Granerud suusahüppe sooritanud alasti.