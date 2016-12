Aavik viibis lõppenud hooajal Nõmme Kalju mängudel sageli kohal, aga tema juhatuse liikme roll oli Tehva sõnul passiivne. "Pigem oli ta juhatuse liige vanast ajast ning hiljuti esitas ta ka lahkumisavalduse, et keskenduda isiklikule elule. Tanelil on käimas keeruline lahutusprotsess," sõnas Tehva.

Nõmme Kalju president Kuno Tehva rõhutas Õhtulehele, et jalgpalliklubi ei ole juhtunuga kuidagi seotud. "Nõmme Kalju pole kõnealuse juhtumiga kuidagi seotud. Meie igapäevast tööd see ei sega. Need on Tanel Aaviku eraelulised küsimused," sõnas Tehva.

"Nii palju, kui hetkel asjadest aru olen saanud, toimusid Taneli omanduses oleval kinnisvaral mingid tegevused. Loodan, et ta pääseb peagi vabadusse ja ei usu küll kuidagi, et ta millegi säärasega seotud oleks," lausus Tehva Aaviku kinnipidamise aluseks olevate kupeldamis-kahtluste kohta.

Nõmme Kalju avaldas Aaviku juhtumiga seoses oma koduleheküljel järgneva kommentaari:

"Tanel Aavik on olnud olnud Nõmme Kalju passiivne juhatuse liige ning tema abiga on organiseeritud mitmeid jalgpalliklubi meediakampaaniaid. Toetajate kaasamine juhatuse tegevusse on MTÜ praktikas olnud tavapärane. Aastate jooksul on Nõmme Kalju juhatusse kuulunud nii poliitikuid kui ärimehi.

Nõmme Kaljule teadaolevalt on Aavikule esitatud kahtlustus seotud tema omandis oleva kinnisvaraga, kus toimusid väidetavalt keelatud tegevused.

Tanel Aavikul on juba mõnda aega käimas raske lahutusprotsess ning sellega seoses on ta palunud oma juhatuseliikme staatuse jalgpalliklubis peatada, et tegeleda pereküsimustega. Siiralt loodame, et tegemist on eksitusega ja uurimine toob olukorrale selgust.

Tanel Aaviku juhatuse liikme staatus on jalgpalliklubis peatatud ja klubi jätkab oma igapäevast tegevust."

