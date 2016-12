Endine laskesuusataja Raphael Poiree avaldas oma Facebooki lehel arvamust tänavuse biatloni hooaja kohta ning korraliku koosa saavad Norra sportlased.

"Martin Fourcade on ajaloo üks parimaid laskesuustajaid," alustas kaheksakornde maailmameister oma positust kaasmaalase kiitmisega. "Ta on stabiilne, aktiivne ning mentaalselt väga tugev. Suurepärane kiirus suusarajal ja väga tark taktikavalik. Iga tema võistlus on suurepärane etendus."

"Bom, bom, bom läheb norralastel sisuliselt iga viimane lask mööda," jõudis Poiree skandinaavia laskesuusatajateni. "Neil on parimad võimalused - maailmaklassi treenerid, suurepärane määrdetiim ja kõige suurem eelarve. Kuidas on selle taustal võimalik nii halvasti esineda?

Võib-olla oleks neil aeg midagi muuta: filosoofiat, treeningplaani ja siis samm-sammult edasi minna. Teised riigid on aastast-aastasse korralikult tööd teinud ja Norra hakkab maha jääma."