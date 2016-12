Klavanile osaks saanud kiitusega nõustub Eesti koondise abitreener täielikult. "Väga tugev esitus Ragnarilt. Hommikul on mu telefonisse laekunud rohkelt sõnumeid, kus Inglismaa tuttavad ütlevad, et su sõber mängis hästi. BBC poolt mängu parimaks valimine on suur tunnustus. Kahju, et Sky Sports (kohtumist Inglismaal otseülekandes näidanud telekanal – toim) sama ei teinud. Nad eelistasid Sadio Mane’d, aga eks võiduvärava löömine on ka tähtis. Oleks mäng 0:0 viiki jäänud, saanuks Raku võib-olla Sky Sportsilt kah tunnustuse," räägib Oper.

Klavani eilse etteaste märksõnaks oli duell belglasest ründaja Romelu Lukakuga. "Lukaku on kiire, võimas ja suur – kaitsja jaoks igatpidi ebamugav tüüp, kes on löönud rohkem väravaid, kui Cristiano Ronaldo sama vanana! Lukaku esimene puude on super, aga ta ei keeranud end kordagi kummagi kaitsja pealt maha. Ühe poolohtliku momendi tekitas, see oli ka kõik.

Keskväljal, näoga oma värava poole asetsedes suutis Lukaku asju natuke kontrollida ja palli kaaslastele jagada. Jah, keskväljal ta kergelt domineeris, aga seal ei peagi kaitsja endast duellides kõike andma, vaid piisab, kui ründaja õiges suunas juhtida. Lukaku ei suutnud kordagi Raku pealt ümber pöörata ja talle peale tungida või kaitseliini suunas tulema hakata.

Ning kõike, mis toimus värava ees, kontrollis Raku. Ta sai õigel ajal jala või pea vahele. Superluks! Ühinen selle leeriga, kes leiab, et Lukaku oli Rakul kindlalt tagataskus!" kiitis Oper.

Klavan sai Premier League'is pärast mõningast pausi platsile 11. detsembril peetud mängus West Ham Unitediga, kui sekkus teiseks poolajaks. Järgmistes mängudes Middlesbrough ja Evertoniga on eestlane samuti platsil olnud ja kogu selle aja jooksul pole Liverpoolile löödud ainsatki väravat.

"Raku on tulnud sisse ja kõik on toiminud. Ta mängib oma vasakul poolel julgelt ja Liverpool mängib ka julgelt läbi tema. Pole vahet, kumb keskkaitsjatest initsiatiivi võtab ja tõuseb, sest mõlemad on palliga head. Praegu töötab kooslus väga hästi ja peatreener Jürgen Kloppil on ilmselt peavalu, kellega järgmistes matšides alustada. Väärilised asendajad on Premier League’i tasemel väga tähtsad ja Raku on andnud viimaste mängudega tõsiselt märgu, et ta peakski algkoosseisu kuuluma," räägib Oper.

Liverpool tõusis tänu Mane 94. minuti väravale saadud 1:0 võidule liigatabelis teiseks, mis on Operi hinnangul hetke jõudude vahekordi silmas pidades igati adekvaatne positsioon. "Chelsea on ülivõimas ja Liverpool kohe kannul. Neil on käsil stabiilselt hea hooaeg ja Klopp nad ilusti mängima pannud. Mäng Evertoniga oli tervikuna küll tavapärasest kompivam ja mitte kõige atraktiivsem – ei mindud kiiruga rünnakule – mis staadionil viibinud fännidele väga ei sümpatiseerinud. Aga ilmselt kumbki ei soovinud kaotada. Ent teisel poolajal olid Liverpoolil paremad võimalused ja nad väärisid võitu veidi rohkem," sõnas Oper.