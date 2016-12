Kaks aastat tagasi laskesuusatamises juunioride Euroopa meistriks kroonitud Tuuli Tomingas pole tänavu kordagi võistelnud. Õhtuleht uuris, miks 21aastane sportlane nii-öelda pildilt kadunud on.

Tomingase sõnul on teda kimbutanud erinevad terviseprobleemid. "Eelmisel talvel oli mul mononukleoos," räägib Tõnu Pääsukese õpilane. "Haigus lõi välja jaanuari lõpus, just enne tiitlivõistlusi. Eks selle nahka läksid ka Euroopa meistrivõistlused."

Olgu siinkohal märgitud, et mononukleoosi seostatakse väsimusega, mis võib kesta koguni mitu kuud. "Ilmselt sain sellest põntsu, millest tekkisid muud probleemid," sõnab tallinlanna. Ja lisab: "Aga neist ma ei tahaks veel täpsemalt rääkida."

Tagasilöökide tõttu ei ole Tomingas tohtinud suure koormusega harjutada. "Trenni saan teha, aga mitte tugevalt," lausub ta. "Samas on lootust, et kõik saab korda. Käisin just Soomes proove andmas. Ilmselt olen veebruaris võistlusrajal tagasi."