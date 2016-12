Alla 18aastaste mängijate soetamise reeglite vastu eksinud Madridi Realile määrati tänavu septembris karistus, mille alusel ei tohtinuks nad uusi mängumehi meeskonda osta kuni 2018. aasta hooaja lõpuni.

Hispaania suurklubi kaebas aga FIFA otsuse edasi Rahvusvahelise Spordiarbitraaži kohtusse (CAS) ning neid saatis ka mõnetine edu. Nimelt lühendati keeldu vaid tänavuse hooaja lõpuni.

"CAS andis täna teada, et nad on osaliselt rahuldanud meie palve, mis puudutab uute mängijate soetamist. Endine kahe ülemineku perioodi pikkune keeld lühendati ühele, mis kehtib 2017. aasta jaanuari kohta," seisis meeskonnas ametlikus teates. "Klubi arvates on kahetsusväärne, et CAS ei tühistanud keeldu täielikult."

Selline otsus annab aga Realile siiski võimaluse ka juba jaanuaris veidi vangerdada. Täpsemalt öeldes ei tohiks uued pallurid ametlikes mängudes platsile joosta, aga treeningutel osalemine keelatud pole. Nõnda talitas ka oma karistust kandes Barcelona, kes mõne mängija kuus kuud varem nii-öelda ette soetas.