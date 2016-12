Prahas loositi 10. detsembril 2019. aasta MM-i eelkvalifikatsioonigrupid, kui Eesti loositi teatavasti ühte gruppi Balkani meeskondade Makedoonia ja Kosovoga. Eile andis FIBA teada ka mängude kalendri.

Eesti alustab ja lõpetab eelturniiri võõrsil. Avamängus kohtutakse võõrsil Makedooniaga ning viimases voorus ollakse võõrsil vastamisi Kosovoga.

Makedoonia on ilmselt meie alagrupi soosikuks. Neil on ette näidata ka 2011. aasta EM-finaalturniiri neljas koht. Endiselt on rivis Pero Antic (Fenerbahce), Romeo Travis (Cantu) ja Vojdan Stojanovski (Sevilla). MM-valiksarja põhiturniirile pääsevad kaks paremat.