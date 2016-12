Naiste maailma edetabelis hetkel 11. kohta hoidev kahekordne suure slämmi võitja Petra Kvitova langes oma Tšehhis asuvas kodus jõhkra kallaletungi ohvriks. Naise vasak käsi sai noarünnakus rängalt vigastada, vahendab BBC.

Kvitova, kelle Prostejovis asuvasse korterisse tungis tennisisti kodus viibimise ajal murdvaras, sõnas oma avalduses:

"Nagu paljud teist juba ilmselt kuulnud on, ründas mind täna minu enda korteris noaga isik. Üritades end kaitsta, sain ma ränga haava oma vasakule käele." 26-aastane Kvitova, on just vasakukäeline mängija.

"Olen juhtumist vapustatud, aga ka õnnelik, et olen jätkuvalt elus. Vigastus on tõsine ja pean konsulteerima ekspertidega, aga kui te mind vähegi tunnete, siis teate, et ma olen tugev inimene ja võitlen lõpuni. Aitäh teie pakutud armastuse ja toetuse eest ja nüüd palun teilt oma taastusravile keskendumiseks privaatsust."

Kvitova esindaja Karel Tejkali sõnul oli rünnaku näol tegu hariliku röövimiskatsega – kurjategija tungis korterisse teadmata, et see kuulub karjääri jooksul peaaegu 23 miljonit dollarit auhinnaraha teeninud tšehhitarile.