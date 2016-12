NHLi mängijad on võistelnud viimasel viiel olümpial alates 1998. aasta Nagano mängudest. Nüüd on aga kokkuleppele jõudmine Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsuse tõttu raskem, kes ei maksa esimest korda sportlaste transpordi ja majutuse eest.

Maailma kõige tugevamas jäähokiliigas NHLis on puhkenud vihane vaidlus tiimiomanike ja mängijate vahel. Tüliõunaks on sportlaste osalemine 2018. aasta Pyeongchangi olümpial.

NHLi juht Bettman ütles eelmine nädal, et tiimide omanikud pole karvavõrdki huvitatud mängijate olümpiale laskmisest ning on väsinud viimasest viiest korrast, kui sportlased suurvõistlustel osalesid. Nendele vastanduvad mängijad, kes soovivad väga Pyeongchangi minna ja oma koduriike esindada.

Mängijate olümpiale laskmise korral ei peeta NHL-is ligi kaks nädalat ühtegi kohtumist. Eksperdid arvavad, et liiga tuleb sportlastele soovile vastu ainult sel juhul, kui saavad mängijatelt midagi vastutasuks, nagu näiteks kollektiivlepingu pikendamist.

Kuid mängijad juba lükkasid tagasi NHLi pakkumise, mis oleks kontrahti pikendanud kolme aasta jagu, 2015. aasta lõpuni. Viimati kemplesid sportlased ja omanikud palkade üle 2012.-13. hooajal ning siis lühenes põhihooaeg ligi poole võrra. Teiste pidepunktide leidmine on raske, kuid liiga loodab, et mängijad lubavad mitte streikida.

Transport ja majutus Lõuna-Koreasse maksab hinnanguliselt üheksa miljonit eurot. Rahvusvahelise Hokiliidu (IIHF) president Rene Fasel lubas, et suudab kulud katta IIHF fondidega ning teiste abilistega. Teisalt on mõned mures, et riikide alaliitudelt raha küsimine võib rahastuse ära võtta mõnest olulisest noortearengu projektist.