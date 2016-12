Eesti Autospordiliidu juht Margus Kiiver võib hetkeseisuga rahule jääda, sest mitmed eestlased trügivad välismaale ning Ott Tänak sõidab tuleval aastal koos Sebastian Ogieriga.

"See on nii-öelda teine tulemine, mis on võimsam ja vägevam, mida see aasta ka tõestas," ütles Kiiver. "Nagu Ott väga lihtsalt ütles ka, et täna ei saa mitte millegi taha enam pugeda. Sõidad neljakordse maailmameistriga samas tiimis, samas autos samade rehvidega. Pead ise mees olema ja ära tegema. Seda Saaremaa sitkust ja kangust on tal kuhjaga."

Mis saab aga tuleval aastal Eesti rallidest, kui nii paljud eestlased võtavad osa rahvusvahelistest sarjadest? "Õnneks päris paljud nendest sõitjatest kasvõi osaliselt sõidavad Eesti meistrivõistlusi. Pausid jäävad kohati väga suureks ning et käsi soojas hoida, siis parim trenn on võistlus."

Millised muutused ootavad ees Eesti meistrivõistlusi ning mida arvab Kiiver vähemalt praeguseks hinge matnud Rally Estoniast, vaata juba Õhtulehe videost!