Tänavu Rally Estonial juunioride arvestuses võitnud Miko Niinemäed näeb tuleval hooajal hoopis juunioride WRC-sarjas.

"Plaan on JWRC kaasa teha," avaldas 23-aastane rallimees. "Mingisugune kindlus on, et toetajate abiga saab see võimalikuks. Üritame ka Eestis kolm-neli etappi kaasa teha ja lippu kõrgel hoida."

Millegi vähema kui võidumõtetega rallipiloot aastale vastu ei lähe. "Eks seda näitab aega, aga üritan kindlasti võidumõttega sinna minna. Esmalt pean omale vaimselt tähtsa surve maha võtma, aga samas arvan, et kaotama pole sellisesse sarja mõtet minna. Pigem hakata otsast pihta ja kiiresti."

Samuti pole välistatud, et ühel rallil näeme nii WRC, WRC2 kui ka JWRC arvestuses stardis ühte Eesti rallisõitjat. "See oleks üpris uhke. Isegi soomlastel poleks seda vastupanna," muigas Niinemäe.

