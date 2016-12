"Väga tugev esitus Ragnarilt. Hommikul on mu telefonisse laekunud rohkelt sõnumeid, kus Inglismaa tuttavad ütlevad, et su sõber mängis hästi," võis Eesti jalgpallikoondise abitreener Andres Oper eile uhkusega Õhtulehele öelda. Vigastatud Joel Matipi asendanud Ragnar Klavan taltsustas Evertoni kollründajat Romelu Lukakut kui tõukoera ja aitas FC Liverpoolil esmaspäeva hilisõhtul 1:0 võiduga kodulinna vähemalt kuni järgmise Merseyside’i derbini punaseks värvida.

Liverpooli suurimaks sangariks kerkis ääreründaja Sadio Mane, kelle 90+4. minuti värav Punastele (klubi hüüdnimi on the Reds – toim.) linnarivaali koduõuel ülimagusad võidupunktid tõi, aga võimatu on alahinnata Klavani ja tema keskkaitsepartneri Dejan Lovreni panust tollesse triumfi. Tõtt-öelda ega seda tehtudki.

Vastupidi. Kiitust sadas meie mehe aadressil nii uksest kui aknast. "Eestlaselt väga muljetavaldav esitus. Ta haaras oma suurel võimalusel sarvist," kirjutas kohalik ajaleht Liverpool Echo. Kohtumist otseülekandes näidanud Briti telekanal Sky Sports valis Klavani Liverpooli kolme parima sekka, Inglismaa rahvusringhääling BBC aga suisa kogu matši parimaks.

"Liverpooli kaitseliin vaigistas Evertoni kesktormaja Romelu Lukaku ohu ja seda suuresti tänu Ragnar Klavanile, kes ründajal valvsalt silma peal hoidis," võttis BBC meie koondise kapteni soorituse kokku.