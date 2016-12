NBA

Kui oma meest unistuste liigas pole, siis on vähemalt rõõm kaasa elada lõunanaabritele. Kristaps Porzingis põrutab jätkuvalt vingelt ning on New York Knicksi üks selgeid liidreid. Läinudöises 118:111 võidumängus Indiana üle 21 punkti ja 8 lauapalli.