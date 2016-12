Maailma ühe parima korvpalluri arvele kogunes võidumängus 34 punkti, mis tähendab, et pärast tänast on tema NBA karjääri saldo 27442 silma. Sellega möödus ta Moses Malone´ist ning tõusis kõigi aegade punktitabelis kaheksandale reale. Järgmise skalbi peab James võtma Shaquille O'Neal´i näol, kelle kontosse jäi 28596 punkti.

Korraliku põnevusetendus peeti Miamis, kui külalised Orlandost suutsid alles teisel lisaajal 136:130 võidu võtta. Märkimisväärne on see, et kogu kohtumise vältel vahetus mängu juhtinud meeskond lausa 27 korral.

Võitjate skoori tegemise eest hoolitsesid eurooplased kui Nikola Vucevic ja Evan Fournier said mõlemad kirja 26 punkti. Võõrustajate poolt said 32 silma kirja Hassan Whiteside ja Tyler Johnson.