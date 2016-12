Noormees pöördub kontserdi ajal naabrinna poole, osutades tühjale toolile: "Imelik! Räägiti, et kõik piletid on välja müüdud ammu enne kontserti!"

"Meie mehega ostsime piletid varakult, kuid kahjuks suri tema ära."

"Kui kahju! Aga te oleksite võinud kedagi oma sõpradest kaasa kutsuda!"

"Võimatu! Kõik sõbrad on praegu matustel."