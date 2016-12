Üks Balta esikohale asetajatest, ERRi raadio sporditoimetuse juht Juhan Kilumets põhjendas otsust nii: "Balta naasmine suurde sporti oli muljetavaldav – pärast rohkem kui viieaastast pausi võitles ta kolmel tiitlivõistlusel tihedas konkurentsis välja kõrge koha. Medalit ei tulnud, kuid Balta stabiilsus ning kirglikud ja hingestatud etteasted korvavad selle puudujäägi kenasti. Balta tõestas, et on suur sportlane, kelle pühendumus ja visadus peaksid olema eeskujuks kõigile."

Esikohale Sildarule andnud Linnalehe spordiajakirjanik Kristjan Roos märkis, et esikoht X-mängudel on võrreldav olümpiamängude kullavõiduga: "Sildaru võit mainekal ekstreemspordivõistlusel X-mängud tegi noorest vigursuusatajast igas mõttes superstaari. Sildaru võidule järgnenud möll sotsiaalmeedias viitab, et rahva jaoks on tema võit võrreldav olümpiamängude kullavõiduga. Sildaru kasuks räägib seegi, et ta ei ole tegija mitte mõnel marginaalsel spordialal, vaid suurt publikuhuvi nautival ekstreemspordialal."

Postimehe sporditoimetuse juht Peep Pahv leidis aga, et 2016. aasta eest väärib suurimat tunnustust hoopis kogenud vehkleja. "Irina Embrich on Eesti vehklemisnaiskonna hing ja liider, kelleta on viimasel viiel aastal tiitlivõistlustelt medali võitnud seltskonda võimatu ette kujutada. Embrich vedas Eesti epee vehklemise naiskonna Euroopa meistriks ja mängis ülimalt olulist rolli ka Rio olümpiamängudel 4. kohaga lõppenud võistluses.

Ta oli ainus, kes suutis Rios vehelda absoluutselt tipptasemel. Lisaks mahtus ta olümpial ka individuaalselt esikümnesse ning näitas kõrgtaset läbi hooaja MK-etappidel. Põhimõtteliselt olid Emrich ja Balta minu silmis tänavu võrdsed, kuid Embrichi kasuks rääkis tema üldine suurem roll terves Eesti vehklemises," selgitas Pahv.