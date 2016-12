Saksamaa kõrgliiga hooaja algus pole olnud sugugi selline nagu viimastel aastatel nägema harjunud oleme, kui pinget paistab varasemast tunduvalt rohkem olevat. Viimaste mängudega on valitsev meister Müncheni Bayern küll liidrikohale tõusnud, kuid pikka aega kuulus see positsioon sootuks kellelegi teisele. Nimelt on komeedina Bundseliga tegijate sekka tõusnud möödunud hooajal esiliiga teise kohaga kõrgliigasse tõusnud RB Leipzig. Ralph Hasenhüttli hoolealused kaotasid esimesed kohtumise alles 14. mänguvoorus ning andsid sellega ka pikalt hoitud liidrikoha käest. Siiski ollakse hetkel teised vaid kehvema väravate vahe tõttu ning täna õhtul on võimalus taas tippu tõusta. Selleks aga tuleb võõral väljakul alistada samadel punktidel olev Saksamaa gigant Müncheni Bayern.

Leipzigi vutimehed on tänavu alistanud teistehulgas juba nii Dortmundi, Wolfsburgi, Leverkuseni kui Shalke. Carlo Ancelotti juhendatava Bayerni näol on aga tegemist siiski Euroopa tipuga ning tänane kohtumine peaks näitama, kas Red Bulli poistes peitub tõelist sisu või on rohkem tegemist "ühepäevaliblikaga".

Bayerni krobeline algus Viimase nelja aasta meister ei alustanud tänavust hooaega just kuigi veenvalt. 11 peetud mänguvooruga oli punkte ära antud juba neljas kohtumises, millest kolm lõppesid viigiliselt ja üks kaotusega. Võrdluseks aasta varasemaga, teenis Bayern kogu hooaja peale vaid neli viiki ja kaks kaotust. Carlo Ancelotti pole Müncheni Bayerniga üleliia vägevat algust teinud. Tibusid loetakse siiski alles kevadel. (KAI PFAFFENBACH) Vaatamata Meistrite liiga mõnetisele ebaõnnestumisele on ennast koduliigas suudetud koguda. Viimased neli kohtumist on suudetud võita ning tänu sellele tõusti samadele punktidele Leipzigiga, keda tänu parematele väravate vahele ka hetkel edestatakse. Leipzigi muinasjutt Möödunud hooajal Saksamaa tugevuselt teises liigas teiseks tulnud meeskonna algus Bundesligas on olnud nagu muinasjutt. Kuigi esimesed sammud polnud just midagi üleliia imelist - viiest mängust kolm viiki, siis sealt edasine on üllatanud tervet jalgpallimaailma. Dortmundi Borussia peatreener on Leipzigi meeskonda võrrelnud eelmise hooaja Inglismaa sensatsiooni Leicesteriga. (JENS SCHLUTER) Esiliigast üles kerkinud meeskonnal õnnestus debüüthooajal võita Euroopa ühes tugevaimas liigas kaheksa kohtumist järjest, mille käigus oldi pikalt ka ainuliider. Esimese kaotuse teenis Leipzig alles 14. voorus, kui võõrsil jäädi üllatuslikult 0:1 alla liiga ühele nõrgimale Ingolstadtile. Vaatamata sellele kaotusele ollakse kogu kõrgliiga peale parim võõrsil mängiv meeskond. Teistele külla sõites on kaheksast mängust teenitud viis võitu, kaks viiki ja üks kaotus. Kas see statistika võiks Hasenhüttli meeskonda aidata ka täna, kui Bayernile tuleb vastu astuda nende kodustaadionil? Fakte enne tänast mängu: Mitte ükski kõrgliigasse tõusnud meeskond pole Bundesligas nii head algust teinud kui Leipzig.

Statistika annab Leipzigile lootust unistada hooaja lõpuks Meistrite liiga kohast. Varasemalt on pärast 15 vooru 36 punkti peal olles suutnud esikolmikus lõpetada 15 meeskonda. 12 neist on tulnud meistriks, kahel korral on tuldud hõbedale ning korra kolmandaks.

Bayern on kogu Saksamaa kõrgliiga parim kodus mängiv meeskond, Leipzig jällegi parim võõrsil mängiv meeskond.

Bayernil on kogu liiga kõige vanem koosseis (keskmine vanus 27,9), Leipzigil noorim (24,1).

Bayern on võitnud esiliigast Bundesligasse tõusnud meeskonda 25 korral järjest, viimane kord ei suudetud seda 2010. aastal, kui jäädi 0:2 alla Kaiserslautenile.

Robert Lewandoski on skoorinud 18 Bundesliga meeskonnast 17 vastu. Kui poolakal õnnestub täna värav lüüa, saab temast ainuke tegevmängija, kes olnud täpne kõigi Saksamaa kõrgliiga meeskondade vastu.

Javi Martinez pole 2016. aastal kaotanud Bayerni särgis väljakule joostes ainsatki mängu. Tänase kohtumise eeldatavad algkoosseisud (liiga kodulehe andmetel): Bayern: Neuer – Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba – Vidal, Thiago – Robben, Müller, Ribery – Lewandowski Leipzig: Gulacsi – Schmitz, Ilsanker, Orban, Bernardo – Kaiser, Demme – Sabitzer, Forsberg – Werner, Poulsen