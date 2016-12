Eesti aasta sportlaste valimise rahvahääletus kujunes läbi aegade aktiivseimaks, kui kokku hääletati rekordiliselt 105 968 korral. Seda on senise rekordiga võrreldes ligi 2,5 korda rohkem.

Eesti Olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese sõnul oli rahvahääletusest osavõtt tänavu muljetavaldav. "Rekordiline on selle kohta vähe öeldud. Tõenäoliselt mängib siin suurt rolli see, et silmapaistvaid saavutusi tuli tänavu paljudelt sportlastelt.

Tahtmine oma sõna sekka öelda ja tihedas konkurentsis oma lemmiku poolt hääl anda ilmselt motiveeris hääletama ka paljusid inimesi, kes varem ei ole aasta sportlase rahvahääletusest osa võtnud. Kindlasti on kõigil põhjust teisipäevast auhinnagalat pikisilmi oodata, sest tänavu on enamikus kategooriates konkurents äärmiselt põnev ja pingeline ning ette võib tulla ka üllatusi."