"Oleme alustanud lisaks muudele protseduuridele ka kriminaalmenetlust, et traagilise sündmuse süüdlased vastusele võtta," sõnas Claros. Uurimine on tänaseks laienenud ka Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioonini (ICAO).

Boliivia avaliku halduse ministri (Minister of Public Works) Milton Clarose koostatud aruande kohaselt lasub süü piloodil ning lennufirmal LaMia.

28. novembril Kolumbias 71 inimelu nõudnud lennukatastroofi asjaolud saavad üha enam selgemaks ning viimase raporti kohaselt on selged ka kindlad süüdlased.

Peamiselt käib arutelu selle üle, miks piloodil Miguel Quirogal lubati üldse õhku tõusta, kui selleks polnud täidetud vastavad eelnõuded. Hetkel on vahistatud LaMiase tegevdirektor Gustavo Vargas Gamboa, kes aga süüdistustega ei nõustu.

Lisaks hoitakse vahi all tema poeg Gustavo Vargas Villegast, kes on vastutav õnnetusse sattunud lennuki litsentsiga, mis ei olnud pädev. Tema samuti oma süüd ei tunnista. Lisaks on esitatud süüdistus lennufirma kaasomanikule Marco Antonio Rocha Benegasele ja lennuliinistiku eest vastutavale Celia Castedole.