Parimas seisus paistab olevat liiga liider Chelsea, kelle mängud on nende päevade peale loogiliselt ära jaotunud. Kõige hullem graafik ootab suurtest ees Liverpooli ning Manchester Cityt, kelle kahte kohtumist jääb lahutama vähem kui 44 tundi.

Inglismaa kõrgliigas on aastavahetuse aegne periood klassikaliselt tihe, kui kümne päevaga mängitakse ära kolm vooru.

Chelsea ajakava:

26.12, 17.00: Chelsea - Bournemouth

31.12, 17.00: Chelsea - Stoke City

04.01, 22.00: Tottenham - Chelsea

Selgelt soodsamas seisus on kuue punktilises edus olev Chelsea, kes peab kolm mängu 10 päeva jooksul. Lisaks sellele, et Liverpooli kaks mängu jäävad vähem kui 48 tunni sisse, on nende kohtumised jaotatud vaid seitsmele päevale.

Teistel liigatabeli tippu kuuluvatel meeskondadel ei oota samuti ees kerge jalutuskäik. Kolmandat kohta hoidev Manchester City peab oma kohtumised täpselt samal ajal, mis Liverpool. Arsenali võtmekoht saab olema uue aasta algus, kui platsile tuleb joosta esimesel ja kolmandal jaanuaril.